"المحامين" تدين اقتحام المسجد الأقصى: تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات

كتب : أحمد العش

03:00 ص 09/04/2026

الدكتور عبدالحليم علام

أدان الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

نقيب المحامين: اقتحام المسجد الأقصى اعتداء مباشر على هوية القدس

أكد نقيب المحامين أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على هوية القدس ومقدساتها، وتحديًا سافرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من أن استمرار السياسات العدوانية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ورفع مستويات الاحتقان والتصعيد.

وأدان "علام"، في السياق ذاته، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنه يستهدف المدنيين والبنية التحتية في لبنان، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
منذ وقف إطلاق النار.. نيويورك تايمز: مضيق هرمز لم يشهد عبور أي ناقلة نفط
الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
