"أتحفظ على البيان".. أول تعليق لمظهر شاهين على إحالته للتحقيق بالأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:34 م 07/04/2026

الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم

علّق الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، على إحالته للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف، علي خلفية تصريحاته عن ياسمين عز.

وقال شاهين في بيان: "أتحفّظ بكل احترام على بعض ما ورد في بيان وزارة الأوقاف، وقد آثرتُ عدم التعقيب على ما تضمّنه البيان أو على ملابساته، تقديرًا للكيان الذي أعتزّ بالانتساب إليه حتى الآن، وحتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا".

بيان الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت إحالة مظهر شاهين للتحقيق.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم، أنه حرصًا منها على استقامة الظهور الإعلامي لمنسوبيها بما يليق برسالة الخطاب الديني المصري الرشيد الذي تقوم عليه الوزارة، فقد استُدعي صاحب الواقعة، الشيخ مظهر شاهين -إمام مسجد عمر مكرم- إلى ديوان الوزارة بعد الواقعة بسويعات، ومَثُل أمام الجهة المختصة بالديوان.

وبسؤاله عن الواقعة فقد أقر بها، وبأنه لم يكن موفّقًا في ما قال وأثار لغطًا، وأنه ظهر على الشاشة الفضائية دونما تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة؛ واعتذر عما بدر منه، وتعهد بعدم الظهور الإعلامي إلا بعد استصدار التصريح اللازم من الوزارة، بحسب البيان.

وبإقراره بالخطأ كما سلف بيانه، شرعت الجهة المختصة المذكورة آنفًا في إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة بالوزارة لاتخاذ اللازم، كما ذكر البيان.

لمزيد من التفاصيل:

بعد جداله مع علاء مبارك.. تحرك عاجل من الأوقاف بشأن الشيخ مظهر شاهين

عمرو موسى يوجه رسالة لترامب.. ماذا قال؟
تجربة غريبة.. موظفو اليابان يحولون كراسي المكاتب إلى سيارات سباق
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
مهلة باكستان.. رد إيجابي من إيران وعرض المقترح على ترامب
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟