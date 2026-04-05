أكد الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، أنة تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 فعليًا، وتم إرسالها لمجلس الوزراء وجاري دراستها بمعرفة مستشاري مجلس الوزراء و سيتم الانتهاء منها قريبا.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة للرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود سامي والنائب أكمل نجاتي بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي وتأكل العدالة الضريبية وتحويل تعظيم الموارد الى عبء عقابي على القاعدة الضريبية الملتزمة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة وكذلك مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البهي بشأن التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية.



وستناقش اللجنة أيضا توفير الاعتمادات المالية وسرعة رصف الطريق الداخلي الرابط بين مدينة موط وقرية الهنداو حتى قرية العنوية، توفير اعتمادات مالية وسرعة رصف الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة موط بالوادي الجديد وقرية الموهوب، وتوفير الاعتمادات المالية وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وسرعة تشغيلة حيث انه لم ينفذ الا ٦٠% من المشروع.