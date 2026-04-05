محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس ويؤكد: مصر نسيج ووطن واحد

كتب : أحمد الجندي

01:56 م 05/04/2026
    محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة (2)
    محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة (3)
    محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد القيامة (4)

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إحتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان، قدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين ، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.

المصريين نسيج واحد

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.
وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

