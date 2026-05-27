شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، فتيات مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات في إمبابة، الفرحة بعيد الأضحى المبارك، حيث أجرى زيارة للمؤسسة عقب أدائه صلاة العيد بمسجد مصطفى محمود.

محافظ الجيزة يهنئ فتيات مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالعيد

وحرص محافظ الجيزة على تهنئة الفتيات بعيد الأضحى المبارك، كما التقي الفتيات النزيلات للاستماع إليهن، مؤكدًا أهمية توفير مختلف أوجه الدعم والرعاية، والعمل على تهيئة بيئة اجتماعية وإنسانية مناسبة تسهم في تنمية قدراتهن وإدخال البهجة إلى نفوسهن.

كما وزّع المحافظ بعضد الهدايا على الفتيات، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، متمنيًا لهن دوام الصحة والتوفيق، كما أكد حرص المحافظة على الوجود بين الفتيات لإدخال الفرحة إلى نفوسهم، بما يمثل تجسيدا لقيم التكافل والتراحم، التي يتميز بها المجتمع، ويعكس اهتمام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المناسبات.