بيت الزكاة يبدأ ذبح الأضاحي وتوزيع لحوم الصكوك

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:30 م 27/05/2026
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بدء ذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتي ثالث أيام العيد،؛ لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع المحافظات ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 2026، تحت شعار: «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

أكد «بيت الزكاة والصدقات»، الالتزام بمواعيد الذبح المقررة شرعًا واتباع إجراءات الأمن والسلامة وإشراف طبي كامل واستخدام سيارات مبردة لتسليم نصيب المستحق والمضحي في حقائب حرارية للحفاظ على جودة اللحوم في المحافظات أو أقرب فرع من فروع بيت الزكاة والصدقات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي لذبح الأضاحي من الأبقار البلدية والخراف البرقي على مئات الآلاف من المستحقين في جميع المحافظات، وذلك في إطار التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها الذين وكلوا «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية، وضمان وصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية، وخاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية والحدودية.

