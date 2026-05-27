محافظ الجيزة يزور دار هدية بركات لكبار السن ويهنئ النزلاء بعيد الأضحى

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:45 م 27/05/2026 تعديل في 12:46 م
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دار تكريم هدية بركات لرعاية كبار السن من الرجال والسيدات، في حي الدقي.

وحرص محافظ الجيزة، خلال الزيارة، على لقاء النزلاء وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، كما تحدث معهم للاطمئنان على أحوالهم، مؤكدًا أهمية توفير أوجه الرعاية الكاملة، والدعم النفسي والاجتماعي لكبار السن، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة تضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

كما شارك المحافظ نزلاء الدار أجواء الاحتفال بالعيد، ووزّع الهدايا عليهم وسط أجواء من البهجة والسعادة، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم دور رعاية المسنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وثمّن محافظ الجيزة الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال المبادرات الخدمية والإنسانية ، إلى جانب تطوير دور الرعاية وتعزيز الخدمات الصحية والتوعوية، بما يعزز قيم التكافل ويحسن جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن رعاية كبار السن وتقديم الدعم لهم واجب إنساني ومجتمعي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الوجود وسط الفئات الأولى بالرعاية خلال المناسبات والأعياد، بما يعكس قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

