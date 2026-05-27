كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان، عن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى 2026، والتي تستهدف توفير خدمات منظمة وآمنة للمواطنين على مستوى الجمهورية خلال أيام العيد.

وأوضح "عوض" في تصريحات لمصراوي، أن الخطة تأتي ضمن استعدادات موسعة لضمان انسيابية عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية وتقديم خدمات بيطرية تضمن السلامة العامة والحد من الممارسات العشوائية في الشوارع.

تجهيز 497 مجزرًا مجانًا على مستوى المحافظات

أشار الحسيني عوض إلى أن الوزارة قامت بتجهيز نحو 497 مجزرًا حكوميًا بجميع المحافظات، سيتم إتاحتها أمام المواطنين مجانًا خلال فترة العيد، بما يضمن تنفيذ عمليات الذبح داخل بيئة صحية وآمنة بعيدًا عن الشوارع.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة البيطرية والحفاظ على الصحة العامة، مع تقليل المخاطر الناتجة عن الذبح العشوائي.

رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات داخل المجازر

أضاف مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المجازر، مع إلغاء إجازات الأطباء البيطريين والعاملين لضمان التواجد الكامل على مدار الساعة خلال أيام العيد التي تمتد لأربعة أيام.

ولفت "عوض" إلى أنه سيتم تكثيف أعمال التطهير والتجهيز قبل وأثناء التشغيل لضمان جاهزية المجازر واستمرار العمل بكفاءة عالية.

خط ساخن ودعم فني للمواطنين خلال العيد

أوضح مدير عام الإدارة العامة للرفق بالحيوان أنه سيتم إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

وأضاف أن الوزارة ستوفر أيضًا دعمًا فنيًا وإرشاديًا للمواطنين لضمان الالتزام بالإجراءات الصحية والبيطرية أثناء عمليات الذبح والتعامل مع الأضاحي.

توفير أضاحي بأسعار مناسبة في المنافذ الحكومية

أكد أن قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة يعمل على توفير أضاحي بأسعار تنافسية داخل الأسواق والمنافذ التابعة للدولة، بهدف تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير بدائل آمنة وموثوقة.

رقابة مشددة وغرامات على المخالفين

لفت "الحسيني عوض" إلى تشديد أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، مع توقيع غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين لضوابط الذبح والبيع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الصحة العامة وتنظيم حركة السوق خلال فترة العيد.

وشدد على أهمية الالتزام بإجراءات تطهير الأضاحي والتأكد من سلامتها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما قد يترتب عليه من زيادة فرص انتشار الأمراض، موضحًا أن التوعية الصحية جزء أساسي من الخطة لضمان ذبح آمن وسليم.

الحد من الذبح العشوائي وحماية الأطفال والبيئة

اختتم الدكتور الحسيني محمد عوض، بالتأكيد على أن الخطة تستهدف تقليل عمليات الذبح في الشوارع والحد من المظاهر العشوائية التي ربما تسبب تلوثًا بيئيًا أو تؤثر نفسيًا على الأطفال.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الذبح داخل المجازر المخصصة حفاظًا على الصحة العامة والسلامة المجتمعية.

