عمرو أديب: شركات المحمول تتنافس في كل شيء.. لكن تتفق على رفع الأسعار

كتب : حسن مرسي

10:43 م 04/04/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الإدارة المصرية تتحرك يوميًا لاحتواء آثار الحرب، مشيرًا إلى أن الدولة تضطر إلى رفع أسعار بعض الخدمات والمواد، مع الحرص على أن يتحمل الأقوى العبء الأكبر والتضامن مع الفئات الأضعف.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الجنيه المصري هو العملة الأكثر تأثرًا عالميًا بالأزمة الحالية، وهو ما انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن الدولة قررت تحريك أسعار الكهرباء في الشريحة السابعة فقط، وهي الاستهلاك من 2000 كيلو وات ساعة فأكثر، حيث ارتفع السعر بنسبة 16%، بينما لم تتأثر الشرائح الست السابقة.

وأشار إلى أن العدادات الكودية شهدت زيادة بنسبة 28%، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة الأزمة العالمية، مثلما حدث في دول أخرى كتركيا وباكستان.

وشدد أديب على ضرورة تحري الدقة في فواتير الكهرباء، موضحًا أن المواطنين يشعرون بارتفاع غير مبرر، مطالبًا بأن تكون الفواتير عادلة وتعكس الاستهلاك الحقيقي.

وقال إن شركات المحمول طالبت بزيادة رسومها بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الدولار وتكاليف شراء الترددات، مشيرًا إلى أن الشركات تتنافس في كل شيء لكن تتفق على رفع الأسعار.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "عندنا 4 شركات محمول في مصر بتقطع بعض منافسة ولكن عند زيادة الأسعار تلاقي شعارها (كلنا إيد واحدة يا بهجت)".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق