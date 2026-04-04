أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخيارات العسكرية الأمريكية تتصدر المشهد الحالي على حساب الحلول السياسية في التعامل مع الأزمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يتجه نحو التصعيد العسكري لاستعادة "الهيبة الأمريكية".

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، أن الإدارة الأمريكية تعيش وضعًا مأزومًا في الداخل، كاشفًا عن توالي الاستقالات، ومنها استقالة رئيس الأركان ووزيرة العدل، متوقعًا حدوث المزيد من الاستقالات مع تحول المواجهات إلى عملية عسكرية شاملة.

وقال إن موجة الاستقالات والاعتراضات داخل المؤسسات الأمريكية تأتي رفضًا للعملية البرية المحتملة، واعتراضًا على نهج الرئيس الأمريكي ومحاولته الانفراد بالقرار وإقصاء الجنرالات والقادة العسكريين، مضيفًا أن العسكريين ينظرون إلى ترامب على أنه "رجل غير عسكري" وغير مؤهل لإدارة الحرب.

وأشار إلى أن أي تدخل بري ستكون تكلفته باهظة، موضحًا أن القضية تتجاوز مجرد تأمين مضيق هرمز، وشدد على أن الرأي العام الأمريكي لن يتحمل سقوط قتيل واحد، وأن أي خسائر بشرية ستؤدي إلى انقلاب الشارع والكونجرس ضد الرئيس.

وشدد على أن الوضع الحالي يمثل مأزقًا حقيقيًا للرئيس الأمريكي، معتبرًا أن الاستمرار في خيار العمل العسكري المفتوح بمثابة "انتحار سياسي"، كاشفًا أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت ميزانية مبدئية قدرها 200 مليار دولار لتحويل المواجهات إلى عملية عسكرية واسعة.