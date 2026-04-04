طارق فهمي: التدخل البري في إيران مأزق حقيقي قد يقود ترامب لانتحار سياسي

كتب : داليا الظنيني

09:19 م 04/04/2026

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخيارات العسكرية الأمريكية تتصدر المشهد الحالي على حساب الحلول السياسية في التعامل مع الأزمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يتجه نحو التصعيد العسكري لاستعادة "الهيبة الأمريكية".

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، أن الإدارة الأمريكية تعيش وضعًا مأزومًا في الداخل، كاشفًا عن توالي الاستقالات، ومنها استقالة رئيس الأركان ووزيرة العدل، متوقعًا حدوث المزيد من الاستقالات مع تحول المواجهات إلى عملية عسكرية شاملة.

وقال إن موجة الاستقالات والاعتراضات داخل المؤسسات الأمريكية تأتي رفضًا للعملية البرية المحتملة، واعتراضًا على نهج الرئيس الأمريكي ومحاولته الانفراد بالقرار وإقصاء الجنرالات والقادة العسكريين، مضيفًا أن العسكريين ينظرون إلى ترامب على أنه "رجل غير عسكري" وغير مؤهل لإدارة الحرب.

وأشار إلى أن أي تدخل بري ستكون تكلفته باهظة، موضحًا أن القضية تتجاوز مجرد تأمين مضيق هرمز، وشدد على أن الرأي العام الأمريكي لن يتحمل سقوط قتيل واحد، وأن أي خسائر بشرية ستؤدي إلى انقلاب الشارع والكونجرس ضد الرئيس.

وشدد على أن الوضع الحالي يمثل مأزقًا حقيقيًا للرئيس الأمريكي، معتبرًا أن الاستمرار في خيار العمل العسكري المفتوح بمثابة "انتحار سياسي"، كاشفًا أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت ميزانية مبدئية قدرها 200 مليار دولار لتحويل المواجهات إلى عملية عسكرية واسعة.

طارق فهمي أمريكا إيران البنتاجون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق