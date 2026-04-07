أعلن إعلام إيراني، عن وقوع سلسلة انفجارات غير مسبوقة في عدة مناطق من البلاد.

أشار الإعلام الإيراني، إلى أن هذه الانفجارات شملت مدينة شيراز الواقعة جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى دوي انفجارات في مدينة يزد وسط إيران.

تم استهداف مطار مهر آباد الواقع غرب العاصمة طهران، في حادثة أثارت حالة من القلق لدى السكان والمسؤولين المحليين، بحسب الإعلام الإيراني.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارات في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من موجة هجمات جديدة على إيران.

وشملت الانفجارات مدنا عدة بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت بها الكهرباء.