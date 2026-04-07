إعلان

إعلام إيراني: استهداف مطار مهر آباد وانفجارات غير مسبوقة في عدة مدن

كتب : محمد أبو بكر

06:41 ص 07/04/2026

انفجار إيران أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن إعلام إيراني، عن وقوع سلسلة انفجارات غير مسبوقة في عدة مناطق من البلاد.

أشار الإعلام الإيراني، إلى أن هذه الانفجارات شملت مدينة شيراز الواقعة جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى دوي انفجارات في مدينة يزد وسط إيران.

تم استهداف مطار مهر آباد الواقع غرب العاصمة طهران، في حادثة أثارت حالة من القلق لدى السكان والمسؤولين المحليين، بحسب الإعلام الإيراني.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت وقوع انفجارات في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الانتهاء من موجة هجمات جديدة على إيران.

وشملت الانفجارات مدنا عدة بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت بها الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

