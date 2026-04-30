شاركت القاضية مروة هشام بركات، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية به، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية وسبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات المجتمعية ويحافظ على القيم والثوابت.

واستهلت كلمتها بنقل تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معربة عن تقديرها للجنة، ومؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون محدد يمكن على أساسه عرض محددات أو آراء المجلس بشأنه.

تعقيد قانون الأحوال الشخصية وكونه تنظيمًا للعلاقات الإنسانية

أكدت القاضية مروة هشام بركات أن قانون الأحوال الشخصية يُعتبر من أصعب القوانين من الناحية التشريعية، لأنه لا يتعامل مع خصوم بقدر ما ينظم علاقات إنسانية شديدة التعقيد والتداخل.

وأوضحت أن خبرتها كقاضية جنايات تؤكد أن عمل قاضي الأسرة أكثر تعقيدًا، نظرًا لطبيعة القضايا التي تمس تفاصيل الحياة الأسرية، مشيرة إلى أن القانون لا يقتصر على كونه نصوصًا قانونية، بل يمثل ميزانًا دقيقًا ينظم أدق تفاصيل حياة الأسرة.

