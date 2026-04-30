أمين الفتوى: لا يجوز للزوج منع زوجته من خدمة والديها

كتب : حسن مرسي

10:45 م 30/04/2026

الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من خدمة والديها المريضين، مؤكدًا أن هذا السلوك يدخل في باب بر الوالدين وصلة الرحم، وهو من القيم الأساسية في الشريعة الإسلامية.

وأوضح "فخر"، خلال برنامج "فتاوى الناس" أن الأصل هو إتاحة الفرصة للزوجة لرعاية والديها إذا كانا في حاجة إليها، لما في ذلك من أجر عظيم ومراعاة للروابط الأسرية.

وأشار إلى أن الأمر قد يتحول إلى واجب شرعي إذا لم يوجد من يقوم برعاية الوالدين سوى الزوجة، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج منعها، بل يتعين عليه دعمها ومساعدتها على أداء هذا الواجب.

وأضاف أنه في حال وجود إخوة أو أخوات يمكنهم المشاركة في مسؤولية الرعاية، فإن الأمر لا يكون ملزمًا للزوجة وحدها، ويمكن تنظيمه بشكل يحقق التوازن بين واجباتها الأسرية وحقوق الزوج.

وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يراعي الزوج هذه الجوانب الإنسانية، لافتًا إلى أن الإنسان قد يمر بظروف مشابهة ويحتاج إلى من يسانده، ما يستوجب التحلي بروح التعاون والتراحم داخل الأسرة.

وأكد أمين الفتوى، أن فقدان هذه الروح قد يؤدي إلى خلل في العلاقات الأسرية، بينما التعاون والدعم المتبادل يعزز الاستقرار ويحقق مقاصد الشريعة في رعاية الأسرة والوالدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور علي فخر بر الوالدين دار الإفتاء المصرية

