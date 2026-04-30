هل تسمح تأشيرات الزيارة بأداء فريضة الحج هذا العام؟ السعودية تحسم الجدل

كتب : أحمد العش

10:40 م 30/04/2026

حقيقة إمكانية الحج بتأشيرة زيارة داخل المملكة

يتجدد كل عام مع اقتراب موسم الحج تساؤل مهم لدى الكثيرين حول الشروط والإجراءات النظامية المنظمة لأداء هذه الفريضة، وما إذا كانت أنواع التأشيرات المختلفة تتيح لحامليها فرصة المشاركة في المناسك، في ظل منظومة تنظيمية دقيقة تحكم دخول الحجاج وتنقلهم داخل المشاعر المقدسة.

تأكيد رسمي بعدم أحقية تأشيرات الزيارة للحج

أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن جميع تأشيرات الزيارة، بمختلف أنواعها ومسمياتها، لا تُخوّل لحاملها أداء فريضة الحج، مشددة على أن الحصول على تصريح حج نظامي يُعد شرطًا أساسيًا لأداء المناسك.

وأوضحت "الوزارة"، في بيان صدر اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من مخالفة هذه الضوابط لما يترتب عليها من عقوبات نظامية.

طريقة الإبلاغ عن المخالفين

دعت وزارة الداخلية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

تأشيرة الزيارة وزارة الحج والعمرة تصريح السفر المملكة العربية السعودية موسم الحج 2026

