لتدريب ذوي الهمم.. العمل تطلق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة

كتب : أحمد العش

08:20 م 30/04/2026
  • عرض 9 صورة
أطلق حسن رداد وزير العمل، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة، صُنِعت بسواعد عمالٍ من أبناء الوزارة، في خطوة نوعية تستهدف الوصول إلى الشباب في مواقعهم، وتأهيلهم لسوق العمل بمهارات عصرية ومطلوبة، وفي مشهد يعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة العمل، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال.

تفاصيل وحدات العمل التدريبية الجديدة

تتخصص الوحدات الجديدة في مجالات: صيانة وتشغيل أجهزة المراقبة، والتسويق الإلكتروني، والمشغولات اليدوية، إلى جانب وحدة مجهزة خصيصًا لتدريب ذوي الهمم، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج جميع الفئات في منظومة الإنتاج.

المحافظات التي تغطيها الوحدات المتنقلة

تنطلق هذه الوحدات إلى 4 محافظات هي: الدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، وأسوان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وحدات التدريب المتنقلة التابعة للوزارة إلى 38 وحدة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير العمل، أن هذه الوحدات تمثل أحد أهم أدوات وزارة العمل للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إذ تتميز بقدرتها العالية على التنقل السريع من موقع إلى آخر، والعمل في نطاقات جغرافية متباعدة، بما يضمن تقديم خدمات التدريب المهني بكفاءة ومرونة غير مسبوقة.

وأوضح "رداد" أن الوحدات المتنقلة مجهزة بأحدث المعدات وورش العمل المصغرة، وتقدم برامج تدريبية مجانية بالكامل، ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"، واللتين تستهدفان بناء الإنسان المصري وتأهيله بمهارات حقيقية تتواكب مع متطلبات سوق العمل

وزير العمل: الوزارة لا تكتفي بالتدريب فقط

أضاف أن الوزارة لا تكتفي بالتدريب فقط، بل تمتد جهودها إلى دعم المتفوقين من المتدربين، من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير سبل التمكين الاقتصادي لهم، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للشباب.

وأشار حسن رداد، إلى أن هذا التوسع في منظومة التدريب المهني يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العمالة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم وزير العمل، البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل مستمرة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى كل شاب مصري، إيمانًا بأن بناء المستقبل يبدأ من تأهيل الإنسان، وتمكينه من أدوات العمل والإنتاج.

