إعلان

تنشيط السياحة: تراجع عالمي في الحجوزات بأكثر من 50%

كتب : حسن مرسي

09:05 م 30/04/2026

الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن حركة الحجوزات على المقاصد السياحية شهدت تراجعًا عالميًا يتجاوز 50%، سواء في مصر أو في مختلف المقاصد السياحية حول العالم.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حتى بداية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، كانت معدلات السياحة قد حققت نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن شهري مارس وأبريل سجلا نفس معدلات العام الماضي دون أي زيادة تُذكر.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن أنماط الحجز تغيرت بشكل ملحوظ، حيث كان السياح في السابق يحجزون قبل 5 أو 6 أسابيع، بينما أصبح الحجز حاليًا يتم قبل أيام قليلة فقط، انتظارًا لاستقرار الأوضاع.

وشدد أحمد يوسف، على أن القطاع السياحي تأثر اقتصاديًا بارتفاع تكاليف الطيران والضغوط الاقتصادية العالمية المرتبطة بملف الطاقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد يوسف وزارة السياحة حجوزات السياحة

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة محلية

مصراوى TV

حوادث وقضايا

رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

