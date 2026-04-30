أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل جندي إسرائيلي من لواء جولاني وإصابة آخر خلال معارك في جنوب لبنان.

وقال أدرعي، في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس، إن قوات الفرقة 146 دمرت نفقا تحت الأرض تابعا لحزب الله في منطقة رأس البياضة، يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 140 مترا.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن قوات الفرقة 146 قامت صباح اليوم بتدمير النفق باستخدام أكثر من 24 طنا من المواد المتفجرة، مشيرًا إلى أن النفق كان يحتوي على غرف مكوث وتجهيز وفتحات أنفاق عملياتية، إضافة إلى كميات كبيرة من الوسائل القتالية وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي، أن النفق استخدم خلال الفترة الأخيرة من قبل عناصر حزب الله لتنفيذ مخططاتهم.

وأشار أدرعي، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، وبالتوجيه من قوات الفرقة، شن غارات خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت عددا من العناصر والبنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.