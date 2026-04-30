شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك، عددًا من الغيابات لأسباب مختلفة سواء فنية أو طبيًا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري كالتالي:

الشناوي، بن شرقي، شوبير، هادي، حمزة، إمام، ياسين، ديانج، بيكهام، عيد، بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، الجزار، شريف، عثمان، شكري، طاهر، عطية، كوكا، الشحات.

قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

ياسر إبراهيم للإصابة.

يوسف بلعمري.. للإصابة

كريم فؤاد لعدم الجاهزية

كامويش.. استبعاد فني

سيحا.. استبعاد فني

عمر سيد معوض.. استبعاد فني

محمد هاني.. إيقاف لتراكم البطاقات

