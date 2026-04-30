الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

كتب : محمد عبد الهادي

09:00 م 30/04/2026

مباراة الأهلي وسموحة (3) (1)

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك، عددًا من الغيابات لأسباب مختلفة سواء فنية أو طبيًا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا بالجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري كالتالي:

الشناوي، بن شرقي، شوبير، هادي، حمزة، إمام، ياسين، ديانج، بيكهام، عيد، بن رمضان، زيزو، تريزيجيه، الجزار، شريف، عثمان، شكري، طاهر، عطية، كوكا، الشحات.

قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

ياسر إبراهيم للإصابة.

يوسف بلعمري.. للإصابة

كريم فؤاد لعدم الجاهزية

كامويش.. استبعاد فني

سيحا.. استبعاد فني

عمر سيد معوض.. استبعاد فني

محمد هاني.. إيقاف لتراكم البطاقات

نهى عابدين: "اتعرضت للخيانة ومش بشتغل بالمجاملات"
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
الإجهاد الحراري وضربات الشمس.. طبيب يوضح الأعراض وطرق الإسعاف
