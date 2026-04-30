حلل اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، الأهمية الاستراتيجية لمناورة "بدر 2026"، معتبراً أن تنفيذها في قلب سيناء وبمناسبة ذكرى تحريرها يعكس عقيدة "العفي" التي تحمي الدولة من الأطماع، مؤكداً أن حماية السيادة المصرية ليست مجرد شعارات بل هي نتاج جيش قوي يقظ يدرك أن القوة هي الضمانة الحقيقية للأمن.

فلسفة المنع لتجنب كلفة الحروب الباهظة

قال اللواء نصر سالم، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج «على مسئوليتي»، إن الاستعداد للحرب هو الوسيلة الوحيدة لمنع وقوعها، مشيراً إلى أن المواجهات العسكرية المباشرة بين القوى المتكافئة تستهلك في يوم واحد ميزانية دول لعام كامل، وهو ما يدفع الدولة المصرية لتبني استراتيجية الردع التي تحمي المقدرات دون الانزلاق إلى تكاليف الحروب المنهكة.

تكامل العقل البشري مع السلاح الحديث

أضاف الخبير العسكري أن تفوق القوات المسلحة لا يعتمد فقط على تنويع مصادر التسليح والتصنيع المحلي، بل يرتكز في المقام الأول على "عقل المقاتل" وكفاءته التدريبية العالية، موضحاً أن التدريبات المستمرة تهدف لتحويل رجال القوات المسلحة إلى حالة من الاحترافية القصوى التي يجب إظهارها أمام العدو ليدرك حجم القدرة الحقيقية التي سيواجهها.

قلق في الجانب الآخر وجاهزية لا تهاب الموت

أوضح اللواء نصر سالم أن مناورة "بدر 2026" بعثت برسائل مزدوجة؛ فهي طمأنينة للداخل المصري وردع مباشر وفعال للجانب الإسرائيلي الذي يراقب هذه التحركات بقلق، مشدداً على أن المقاتل المصري يحمل عقيدة "النصر أو الشهادة"، حيث لا مجال للتهاون في ذرة تراب واحدة، والجاهزية حاضرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وفق تخطيط دقيق لا يعرف الارتجال.

تحصين الجبهة المعنوية ضد الشائعات

أشار إلى أن معركة العدو الحالية تركز على سلاح "الإحباط" واستهداف الروح المعنوية للشعب عبر الشائعات، داعياً المواطنين إلى التماسك والالتفاف حول القيادة والجيش.

وشدد في ختام تصريحاته على أن القدرة العسكرية يجب أن تسندها جبهة داخلية صلبة ووعي شعبي يدرك حجم المخاطر التي تحيط بالبلاد وتخطيط الدولة لمواجهتها.

اقرأ أيضًا:

