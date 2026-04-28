علاج حشرات الشعر بـ"الجاز"... الدكتور عاصم فرج يكشف مفاجأة

كتب : أحمد العش

07:19 م 28/04/2026

الدكتور عاصم فرج

أكد الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، أن بعض الوصفات الشعبية المتداولة للعناية بالشعر قد تكون مفيدة في حالات محدودة، بينما قد يحمل بعضها الآخر أضرارًا إذا استُخدم بشكل خاطئ.

وأشار "فرج" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، إلى أن استخدام الجاز في علاج حشرات الشعر يُعد من الموروثات القديمة، لكنه ليس علاجًا مطلقًا كما يُشاع.

شروط استخدام الجاز على الشعر

أوضح أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، أن استخدام الجاز قد يكون له تأثير في بعض الحالات، ولكن بشروط صارمة، أهمها عدم استخدامه بمفرده، وضرورة خلطه مع الخل والماء بنسب متساوية لتقليل ضرره.

وبيّن أن الطريقة المتداولة تتضمن خلط المكونات بنسب متساوية، ثم وضعها على الشعر مع تمشيطه جيدًا، ويفضل التعرض لأشعة الشمس بعد ذلك وفقًا للموروث الشعبي القديم.

لا علاقة للجاز بتكثيف الشعر

حسم أستاذ الجلدية الجدل حول شائعة تكثيف الشعر باستخدام الجاز، مؤكدًا أنه لا توجد أي علاقة علمية بين استخدامه وزيادة كثافة الشعر أو تحسين نموه، ورغم ذكره لبعض الاستخدامات الشعبية، إلا أن المتخصصين في الجلدية يؤكدون أن التعامل مع مواد مثل: الجاز يجب أن يكون بحذر شديد نظرًا لكونها مواد كيميائية قد تسبب تهيجًا أو أضرارًا بفروة الرأس عند سوء الاستخدام.


جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
25 ألف جنيه زيادة بأسعار أرخص سيارات إم جي الصينية في مصر.. التفاصيل
الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
