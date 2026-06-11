احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بنجاح أغنيتي "تباعا" و"بحرية"، بعدما تصدرا قائمة الأغاني الأكثر استماعا في الوطن العربي، حيث جاءت "تباعا" في المركز الأول، بينما حلت "بحرية" في المركز الثاني.

ونشر الشافعي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع "X"، قائمة تضم أكثر 10 أغنيات استماعا خلال الأسبوع على مختلف المنصات الموسيقية، وعلق قائلا: "الإحصائية الرسمية لأكثر 10 أغنيات استماعًا هذا الأسبوع في الوطن العربي على جميع المنصات.. رقم 1 تباعا، ورقم 2 بحرية".

تعليق عزيز الشافعي بعد الهجوم عليه

وكان عزيز الشافعي رد مؤخرا على الانتقادات التي طالت أعماله الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، كشف خلاله تعرضه لما وصفه بـ"حملة هجوم ممنهجة" خلال الأسابيع الماضية.

وقال: "بدأت الحملة وإحنا بننزل أغنية شيرين (الحضن شوك)، والناس في البداية هاجمت الأغنية وقالوا إنها درامية أوي، لكن بعد كده الأغنية نجحت وبقت رقم واحد وحققت أرقام كبيرة جدًا، بعدها عملنا أغنية (تباعا تباعا)، وهي مش أغنية درامية ولا حزينة، دي أغنية رومانسية، وبرضه بدأت حملة هجومية شديدة جدًا من تريقة وسخرية بسبب استخدام اللغة العربية، وبالرغم من الهجوم الممنهج ده، الأغنية نجحت وحققت 20 مليون مشاهدة على يوتيوب، ونجاحها سكت ناس كتير كانت بتهاجمها".

وأضاف: "بدأت أحس إن الحملة دي ضدي أنا شخصيًا، وأغنية (بحرية) اللي نزلت من يومين بان فيها قوي إن فيه قصد لاغتيال معنوي لعزيز الشافعي، والقضاء على النجاح المستمر لسنوات طويلة، واللي توهج في رمضان اللي فات".

وتابع: "في صحفي عمل فيديو بعد 4 ساعات من نزول الأغنية بعنوان: لماذا فشلت أغنية (تبًا تبًا)؟ هو قرر إنها فشلت! وبسأل نفسي إيه اللي ورا الهجوم ده؟ دي وجهة نظر وطريقة جديدة، زي أي ديو اتعمل زمان، زي شادية وفريد الأطرش، حكاية لطيفة لا فيها إسفاف ولا إساءة، ولا حاجة ضد الدين أو السياسة تخلي الهجوم بالشكل ده".

أغنية "بحرية" و"تباعا"



يذكر أن أغنية "بحرية" تعد ثالث تعاون يجمع بين شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، وشارك في غنائها الفنان محمد حماقي، إلى جانب الموزع الموسيقي توما، وذلك بعد أغنيتي "الحضن شوك" و"تباعا تباعا".

الإحصائيه الرسميه لأكثر ١٠ أغنيات إستماعا هذا الأسبوع في الوطن العربي على جميع المنصات

رقم ١ تباعاً

رقم ٢ بحريه

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Official Middle East top 10 chart for this week

No. 1 and No. 2 by Aziz Elshafei



كلمات و ألحان عزيز الشافعي

توزيع و ميكس توما pic.twitter.com/z5xGTHiNpI — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) June 10, 2026

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