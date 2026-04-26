4 برامج متخصصة لتأهيل العاملين بالمحليات - تفاصيل

كتب : محمد نصار

01:55 م 26/04/2026

الدكتورة منال عوض

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني والثلاثين من الخطة التدريبية للعام 2025/2026، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل 2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

130 متدربًا وأربعة برامج متخصصة

أوضحت الوزيرة، في بيان اليوم، أن الأسبوع التدريبي يشارك فيه 130 متدربًا ومستفيدًا، من خلال تنفيذ أربعة برامج تدريبية متخصصة، في إطار جهود الوزارة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية والبيئة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دعم الكوادر وتحسين الأداء التنفيذي

أكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه البرامج تستهدف تطوير الأداء التنفيذي للعاملين، وتعزيز قدراتهم على مواكبة التحديات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم خطط الدولة في الإصلاح الإداري.

تفاصيل البرامج التدريبية

من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، إلى أن البرامج المنفذة خلال الأسبوع تشمل:

- برنامج استراتيجية حقوق الإنسان.

- برنامج إعداد موازنة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية.

- الدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

- برنامج تدريبي لموظفي إدارات البيئة بالمحافظات.

التنمية المحلية والبيئة مركز سقارة العاملين بالمحليات

