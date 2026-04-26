إعلان

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه

كتب : محمد صلاح

01:52 م 26/04/2026 تعديل في 02:46 م

العدادات مسبقة الدفع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن فصل التيار الكهربائي في العدادات مسبقة الدفع لا يرتبط في أغلب الحالات بوجود عطل فني، وإنما يعود إلى زيادة الأحمال أو نفاد الرصيد، وهو ما يتطلب من المواطنين متابعة استهلاكهم بشكل دوري لتفادي انقطاع الخدمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العدادات مسبقة الدفع مزودة بأنظمة حماية ذكية تقوم بفصل التيار تلقائيًا حال تجاوز الأحمال المقررة، وذلك لحماية الأجهزة الكهربائية ومنع حدوث تلفيات أو حرائق قد تنتج عن الضغط الزائد على الشبكة الداخلية.

أسباب فصل عداد الكهرباء مسبق الدفع

وأضاف أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فصل العداد:

تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية في وقت واحد، خاصة الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل التكييفات والسخانات.
انخفاض أو نفاد الرصيد داخل العداد.
وجود توصيلات كهربائية غير سليمة داخل الوحدة السكنية.
حدوث تذبذب أو ارتفاع مفاجئ في الأحمال.

وأكد المصدر أن العداد يعود للعمل بشكل طبيعي فور تقليل الأحمال أو إعادة شحن الرصيد، مشيرًا إلى أن بعض العدادات تتطلب الضغط على زر إعادة التشغيل بعد معالجة سبب الفصل.

وناشدت شركات توزيع الكهرباء المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال على مدار اليوم، لتفادي تكرار فصل التيار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التبريد.

كما شددت على أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل، والاستعانة بفنيين متخصصين حال وجود أي أعطال، لضمان استقرار التغذية الكهربائية والحفاظ على سلامة الأجهزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عداد الكهرباء مسبق الدفع الكهرباء زيادة الأحمال نفاد الرصيد ترشيد الاستهلاك فصل التيار

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

