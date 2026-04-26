إعلان

"عبد اللطيف": التعليم الفني ركيزة للتنمية.. ونغلق فجوة التوظيف

كتب : أحمد الجندي

11:03 ص 26/04/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن إعداد الطلاب لوظائف المستقبل لم يعد كافيًا، بل الأهم هو مدى نجاح النظام التعليمي في دمجهم فعليًا داخل سوق العمل، مؤكدًا أن التعليم الذي لا يقود إلى فرصة حقيقية يحتاج إلى تطوير شامل.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن النظام التعليمي يجب أن يُمكّن الطلاب من الحصول على فرص عمل حقيقية، مشددًا على أن هذا الملتقى يمثل رسالة واضحة بضرورة غلق الفجوة بين التعليم والتوظيف.

وأضاف أن التعليم الفني في مصر لم يعد مسارًا موازيًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية، خاصة في ظل التعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات كبرى، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واتحاد الصناعات المصرية، بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويدعم الاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزارة التعليم

أحدث الموضوعات

مدارس

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
أخبار البنوك

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
شئون عربية و دولية

مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
زووم

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة خاصة لهاني شاكر بعد أزمته الصحية
زووم

ياسمين رئيس توجه رسالة غامضة: "آسفه يا ابني أنا اللي اخترتك هذا الأب"..

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

