قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن إعداد الطلاب لوظائف المستقبل لم يعد كافيًا، بل الأهم هو مدى نجاح النظام التعليمي في دمجهم فعليًا داخل سوق العمل، مؤكدًا أن التعليم الذي لا يقود إلى فرصة حقيقية يحتاج إلى تطوير شامل.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن النظام التعليمي يجب أن يُمكّن الطلاب من الحصول على فرص عمل حقيقية، مشددًا على أن هذا الملتقى يمثل رسالة واضحة بضرورة غلق الفجوة بين التعليم والتوظيف.

وأضاف أن التعليم الفني في مصر لم يعد مسارًا موازيًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية، خاصة في ظل التعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات كبرى، من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واتحاد الصناعات المصرية، بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويدعم الاقتصاد الوطني.