الطيب يعلن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية لطلاب مالي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:46 م 23/04/2026

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بالمشيخة، سامبا الحمدوبابي، سفير جمهورية مالي الجديد لدى القاهرة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بجمهورية مالي، مشيرًا إلى أن الأزهر يستقبل (369) طالبًا ماليًّا يدرسون في مختلف مراحله التعليمية، فضلًا عن وجود (14) مبعوثًا أزهريًّا يعملون في المعاهد المالية لنشر المنهج الأزهري الوسطي الصحيح.

وأشار إلى استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لأبناء مالي، بما يلبي احتياجات المجتمع المالي، مؤكدًا كذلك ترحيب الأزهر باستضافة أئمة مالي للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وفق منهج أزهري مُحكَم يستهدف مكافحة التطرف، وتفنيد أفكار الجماعات المتطرفة، وصقل مهارات الأئمة في التعامل مع القضايا المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بالرد على الشبهات المثارة حول قضايا التعايش، وقبول الآخر، ومكانة المرأة في الإسلام.

من جانبه، أعرب السفير المالي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده للجهود الكبيرة التي يبذلها فضيلته في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنًا الدعم والرعاية التي يوليها الأزهر للطلاب الوافدين، وخاصة طلاب مالي.

وأشار السفير المالي إلى أن بلاده تعوِّل كثيرًا على أبنائها من خريجي الأزهر في نشر السلم المجتمعي ومكافحة التطرف، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في مالي يحظون بمكانة مرموقة، تؤهلهم لتولي أرفع المناصب القيادية في البلاد.

جامعة الأزهر شيخ الأزهر مالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
شئون عربية و دولية

سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
شئون عربية و دولية

بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
زووم

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير
ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة
شئون عربية و دولية

نزيف الخسائر مستمر.. إسرائيل تعلن إصابة 45 عسكريًا جنوب لبنان خلال 48 ساعة

أخبار

المزيد

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة