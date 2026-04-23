بالصور.. الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

فوسفات مصر توقع عقدًا مع شركة صينية لتشغيل مجمع الأسمدة بالعين السخنة

اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد – 2"، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة باكستان بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية.

وقال المتحدث العسكري في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الخاصة المصرية والباكستانية.

وتضمن التدريب على مدار فعالياته تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين، كذلك تعظيم القدرات القتالية للعناصر المشاركة بالتدريب بما يمكنها من القدرة على العمل المشترك بإسلوب إحترافى تحت مختلف الظروف.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عدد من البيانات العملية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات الغير نمطية والتي أظهرت مدى التناغم وما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع المهام ذات الطبيعة الخاصة بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب اللواء أ ح / محمد سعد قائد قوات المظلات المصرية واللواء / أحمد جواد قائد القوات الخاصة الباكستانية .