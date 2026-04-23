أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة وشمال الصعيد إلى ما بين 14 و16 درجة، نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى الذي يتجاوز أحيانًا 10 إلى 12 درجة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المواطنين بحاجة إلى ارتداء ملابس خريفية أو جاكيت خفيف خلال فترات المساء، مؤكدة أن الأجواء الباردة ليلًا لن تنتهي بشكل كامل قبل منتصف شهر مايو.

وحذرت من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح خلال فترات المساء يسهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس، إلا أنه غير محمل بالأتربة أو الرمال اليوم، مشيرة إلى توقعات بسقوط أمطار خلال يومي الجمعة والسبت على مناطق أقصى غرب البلاد، خاصة السلوم وسيوة ومطروح، مع احتمالية إثارة الأتربة والرمال في بعض المحافظات يوم السبت.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة ومناسبة لمختلف الأنشطة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين متر إلى مترين.

في المقابل، أشارت إلى أن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة يشهدون اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وهو ما يستوجب توخي الحذر من قبل العاملين في الملاحة والصيد.