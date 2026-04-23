إعلان

بعد قرار منعه 3 أسابيع.. هل يظهر هاني حتحوت على الراديو؟

كتب : أحمد الجندي

12:21 م 23/04/2026

هاني حتحوت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية ظهور الإعلامي هاني حتحوت عبر الراديو، وذلك عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهوره لمدة 3 أسابيع، على خلفية مخالفات إعلامية.

وكان المجلس قد أصدر قرارًا يقضي بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم ظهور هاني حتحوت خلال مدة العقوبة، وهو ما يشمل القنوات الفضائية والإذاعات وكافة المنصات الإعلامية الرسمية.

يُذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، كان قد قرر أيضًا إلزام قناة «مودرن إم تي آي» بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إلى جانب منع ظهور مقدم برنامج «مودرن سبورت» لمدة 21 يومًا، وذلك بعد ثبوت مخالفته للأكواد والمعايير المهنية.

وجاء القرار عقب تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس، التي تمت بحضور الممثل القانوني للقناة، في ضوء الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والتي انتهت إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للمقدم.

هاني حتحوت المجلس الاعلى للاعلام مودرن سبورت تنظيم الاعلام

إعلان

إعلان

