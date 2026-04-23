تحرك برلماني بشأن أزمة العدادات الكودية وتسعير الكهرباء بأثر رجعي.. التفاصيل الكاملة

كتب : أحمد العش

02:21 ص 23/04/2026

النائب ضياء الدين داود

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن ما وصفه بأزمة العدادات الكودية وتطبيق تسعير جديد للكهرباء دون تدرج، مع تطبيقه بأثر رجعي على التعاقدات القائمة منذ عام 2011.

أزمة تسعير الكهرباء بأثر رجعي.. تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من ضياء داود

أوضح "النائب" في طلبه المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن عددًا من المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا خلال الأيام الماضية بظهور سعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة عند شحن كارت الكهرباء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح المعمول به منذ سنوات.

وأشار "داود" إلى أن هذا الإجراء، حال ثبوته، قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، معتبرًا أنه لا يتماشى مع الظروف المعيشية الحالية للمواطنين، كما يتعارض مع مبدأ عدم تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعي لما يمثله من مساس بحقوق الأفراد.

وطالب النائب ضياء داود، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوضيح حقيقة التسعير الجديد وآليات تطبيقه.

اقرأ أيضًا:

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)

ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي –تفاصيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
شئون عربية و دولية

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
حوادث وقضايا

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-

أخبار

المزيد

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟