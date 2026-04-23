تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن ما وصفه بأزمة العدادات الكودية وتطبيق تسعير جديد للكهرباء دون تدرج، مع تطبيقه بأثر رجعي على التعاقدات القائمة منذ عام 2011.

أزمة تسعير الكهرباء بأثر رجعي.. تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من ضياء داود

أوضح "النائب" في طلبه المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن عددًا من المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا خلال الأيام الماضية بظهور سعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة عند شحن كارت الكهرباء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح المعمول به منذ سنوات.

وأشار "داود" إلى أن هذا الإجراء، حال ثبوته، قد يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، معتبرًا أنه لا يتماشى مع الظروف المعيشية الحالية للمواطنين، كما يتعارض مع مبدأ عدم تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعي لما يمثله من مساس بحقوق الأفراد.

وطالب النائب ضياء داود، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوضيح حقيقة التسعير الجديد وآليات تطبيقه.

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)



ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي –تفاصيل