قال الدكتور حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد المشروع القومي الأضخم الذي تتبناه الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكداً أن هذا المشروع يترجم رؤية القيادة السياسية في وضع صحة المواطن المصري على رأس أولويات التنمية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة له.

تشغيل 10 مستشفيات بالمنيا كمرحلة أولية

أضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الاستعدادات للمرحلة الثانية بدأت بالفعل على أرض الواقع، إذ تم اختيار محافظة المنيا كنقطة انطلاق لهذه المرحلة عبر تشغيل 10 مستشفيات كمرحلة أولية، تمهيداً لتعميم المنظومة في باقي المحافظات المستهدفة.

وأوضح عضو لجنة الصحة أن جوهر القانون يقوم على توفير الرعاية العلاجية لكافة فئات المجتمع دون إقصاء، سواء كانوا طلاباً أو موظفين أو غير عاملي.

وذكر أن المنظومة تضمن جودة طبية عالية مقابل اشتراكات شهرية ميسرة، مما يرفع عن كاهل المواطن أعباء التكاليف الباهظة للعلاج.

وأشار إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها المشروع ترتكز على مبدأ "التكافل والمنافسة في الجودة"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات (المنيا، كفر الشيخ، دمياط، وشمال سيناء)، معرباً عن تطلعه لسرعة الإنجاز وتجاوز أي عقبات تنفيذية لضمان وصول الخدمة للمواطنين في أقصر وقت ممكن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لتطبيق المنظومة تدريجياً، وصولاً إلى تغطية صحية متكاملة تشمل كل شبر في مصر، بما يضمن بناء مجتمع صحي وقادر على الإنتاج.

