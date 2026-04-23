صحة النواب: بدء منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا.. وقريبا بمحافظات أخرى

كتب : داليا الظنيني

01:59 ص 23/04/2026

الدكتور حسام خليل ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قال الدكتور حسام خليل، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد المشروع القومي الأضخم الذي تتبناه الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكداً أن هذا المشروع يترجم رؤية القيادة السياسية في وضع صحة المواطن المصري على رأس أولويات التنمية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة له.

تشغيل 10 مستشفيات بالمنيا كمرحلة أولية

أضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الاستعدادات للمرحلة الثانية بدأت بالفعل على أرض الواقع، إذ تم اختيار محافظة المنيا كنقطة انطلاق لهذه المرحلة عبر تشغيل 10 مستشفيات كمرحلة أولية، تمهيداً لتعميم المنظومة في باقي المحافظات المستهدفة.

وأوضح عضو لجنة الصحة أن جوهر القانون يقوم على توفير الرعاية العلاجية لكافة فئات المجتمع دون إقصاء، سواء كانوا طلاباً أو موظفين أو غير عاملي.

وذكر أن المنظومة تضمن جودة طبية عالية مقابل اشتراكات شهرية ميسرة، مما يرفع عن كاهل المواطن أعباء التكاليف الباهظة للعلاج.

وأشار إلى أن الفلسفة التي يقوم عليها المشروع ترتكز على مبدأ "التكافل والمنافسة في الجودة"، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات (المنيا، كفر الشيخ، دمياط، وشمال سيناء)، معرباً عن تطلعه لسرعة الإنجاز وتجاوز أي عقبات تنفيذية لضمان وصول الخدمة للمواطنين في أقصر وقت ممكن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة لتطبيق المنظومة تدريجياً، وصولاً إلى تغطية صحية متكاملة تشمل كل شبر في مصر، بما يضمن بناء مجتمع صحي وقادر على الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

"مستقبل وطن" يستضيف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية -(صور)

رئيس "الرعاية الصحية" يشهد ختام الدورة الرمضانية للعاملين بالهيئة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
زووم

حدث بالفن | عزاء والد منة شلبي وحقيقة صورة هاني شاكر داخل المستشفى
انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
شئون عربية و دولية

انتشار الجدري بين أطفال غزة وسط أزمة صحية وإنسانية متفاقمة
تحرك برلماني بشأن أزمة العدادات الكودية وتسعير الكهرباء بأثر رجعي.. التفاصيل
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن أزمة العدادات الكودية وتسعير الكهرباء بأثر رجعي.. التفاصيل
لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
أخبار مصر

لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟