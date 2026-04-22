هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، النائب الدكتور أشرف حاتم، بمناسبة انتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة داخل الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك، خلال أعمال الجمعية العامة رقم 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية.



وأكد رئيس المجلس، أن هذا الاختيار يعكس ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة رفيعة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور أشرف حاتم بهذا المنصب الدولي المرموق يمثل إضافة جديدة للتمثيل المصري في المحافل الدولية.

وقدم رئيس مجلس النواب، التمنيات للدكتور أشرف حاتم، بمزيد من التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.