رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه بالاتحاد البرلماني الدولي

كتب : نشأت حمدي

12:15 م 22/04/2026

النائب الدكتور أشرف حاتم

هنأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، النائب الدكتور أشرف حاتم، بمناسبة انتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة داخل الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك، خلال أعمال الجمعية العامة رقم 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية.


وأكد رئيس المجلس، أن هذا الاختيار يعكس ما تحظى به الدبلوماسية البرلمانية المصرية من تقدير ومكانة رفيعة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور أشرف حاتم بهذا المنصب الدولي المرموق يمثل إضافة جديدة للتمثيل المصري في المحافل الدولية.

وقدم رئيس مجلس النواب، التمنيات للدكتور أشرف حاتم، بمزيد من التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
اقتصاد

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
رياضة محلية

"عقدي انتهى".. حسام حسن يفجر مفاجأة داخل مجلس النواب
عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
شئون عربية و دولية

عبد العاطي يحذر من صرف الأنظار عن استكمال المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة
دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
أخبار المحافظات

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟