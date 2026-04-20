يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية المقبلة، وفي مقدمتها إجازة عيد العمال التي تحل في الأول من مايو المقبل الذي يوافق يوم الجمعة، إلا أن تحديد موعد الإجازة مازال لم يتم تحديده، حيث يتطلب ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء، ووزارة العمل لتحديد يوم الإجازة في القطاعين العام والحكومي.

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. وتعتبر هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر أن يصدر قرار تنظيمي من مجلس الوزراء بشأنها، نظرا لتزامنها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة).

وتأتي إجازة عيد العمال ضمن قائمة من العطلات الرسمية المتبقية هذا العام، وهي كالتالي:



25 أبريل (السبت)

- عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة)

- عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء)

- وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة)

- عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء)

- رأس السنة الهجرية.

30 يونيو (الثلاثاء)

- ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس)

- عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء)

- المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء)

- عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).