أجرى حسن رداد، وزير العمل، زيارة إلى محافظة الإسكندرية اليوم، شهد خلالها نتائج مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، كما اطلع على نماذج من المنتجات التي نفذها المتدربون داخل تلك المراكز، معربًا عن إعجابه بجودة ومستوى الأعمال المقدمة.

وسلّم "رداد"، خلال الفعالية، عقود عمل لعدد من خريجي التدريب المهني من شباب المحافظة، في إطار جهود الدولة لدمج الشباب في سوق العمل، إلى جانب تكريم أوائل الدورات التدريبية وتقديم جوائز تشجيعية لهم، بهدف دعمهم في بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم وتحفيزهم على الاستمرار في العمل والإنتاج.

واستمع وزير العمل، إلى عدد من المتدربين الذين عرضوا تجاربهم داخل مراكز التدريب، مؤكدين استفادتهم من البرامج التي ساعدتهم على اكتساب مهارات عملية تؤهلهم للعمل في مجالات مختلفة يحتاجها سوق العمل.

وأكد الوزير، أن محافظة الإسكندرية تمثل أحد أهم المراكز الصناعية والاستثمارية في مصر، بما توفره من فرص تشغيل واسعة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة العمل الجاذبة للاستثمار، مدعومة بتطبيق قانون العمل الجديد الذي يوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.

وشدد وزير العمل، على أن ملف التدريب المهني يأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتباره الوسيلة الأساسية لتمكين الشباب اقتصاديًا، لافتًا إلى أهمية ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال التعاون مع المحافظات والجهات الشريكة لإعداد كوادر فنية مؤهلة.

ووجه الوزير مديرية العمل بالإسكندرية، إلى تكثيف الجهود لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة لهم، إلى جانب دعم تمكين المرأة ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة، مع الاستمرار في تنظيم ندوات توعوية داخل مواقع العمل لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج.

وأعرب وزير العمل، عن تقديره لأصحاب الأعمال والمستثمرين لدورهم في دعم جهود الوزارة وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أوضح وكيل مديرية العمل بالإسكندرية عبدالونيس عبدالله، أن المديرية تنفذ توجيهات الوزارة بالتوسع في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المعرض الذي تم تنظيمه يعكس جهود المراكز في إعداد كوادر قادرة على الإنتاج والمشاركة في التنمية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج زيارة وزير العمل لمحافظة الإسكندرية، والتي تشمل عددًا من اللقاءات الميدانية لمتابعة ملفات التدريب والتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة.

