يحل الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ضيفًا على برنامج "من ماسبيرو"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، عبر شاشة ماسبيرو.

ضياء رشوان: نقاش حول أبرز القضايا السياسية والإعلامية

يتناول وزير الدولة للإعلام خلال اللقاء عددًا من القضايا السياسية والإعلامية الراهنة، في إطار حوار موسع يستعرض أبرز الملفات المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية.

كما يتحدث ضياء رشوان عن أوضاع جماعات الإسلام السياسي والتطورات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، ورؤيته لمستقبل تلك الجماعات في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويتطرق اللقاء إلى المستجدات المرتبطة بخريطة التطرف الديني على المستويين الإقليمي والدولي، وأبرز التحولات التي طرأت على هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن يجيب وزير الدولة للإعلام خلال الحلقة عن عدد من التساؤلات المرتبطة بالمشهد الإعلامي والسياسي، وذلك في إطار حوار شامل مع الإعلامي رامي رضوان.