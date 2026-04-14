كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026.

موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026.

وأوضحت "التضامن"، أن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026 سيكون اعتبار من غدًا الأربعاء، وذلك للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية وكبار السن .

أماكن صرف صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، صرف المساعدات النقدية للأسر المستحقة من جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.