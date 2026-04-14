فساد داخل شركة كهرباء.. لجنة تكشف تلاعبًا بسلف وهمية تتجاوز 900 ألف جنيه

كتب : محمد صلاح

12:59 م 14/04/2026

تلاعب مالي

تباشر لجنة مشتركة من قطاعي الشئون المالية والقانونية بإحدى شركات توزيع الكهرباء، أعمال الفحص والتحقيق في واقعة تلاعب مالي جسيمة، بعد تورط موظف بالقطاع القانوني، مسؤول عن ملف السلف، في إجراء تسويات وهمية بمبالغ تجاوزت 900 ألف جنيه.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة، أن الواقعة تم اكتشافها منذ نحو شهر، حيث أصدر رئيس الشركة قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة متخصصة؛ لمراجعة جميع المعاملات المالية المرتبطة بالسلف، والتأكد من سلامة الإجراءات واستيفاء المستندات الداعمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوى، أن التحقيقات المبدئية تشير إلى وجود اختلاسات تمت في صورة “سلف وهمية”، تم تمريرها عبر مستندات غير مكتملة أو بتسويات غير سليمة، وهو ما سمح باستمرار التلاعب لفترة طويلة دون اكتشافه.

وفي سياق متصل، وجه عدد من العاملين بالشركة انتقادات حادة للقطاع المالي، متهمين إياه بالتقصير في أداء دوره الرقابي، وعدم إجراء المراجعات الدورية اللازمة، ما ساهم في تفاقم الواقعة واستمرارها على مدار سنوات.

وأكدت اللجنة المشكلة، أنها بدأت بالفعل في فحص المستندات والأوراق المتعلقة بالواقعة، مع حصر كافة العمليات المالية المرتبطة بالسلف، تمهيدًا لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة.

ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن إجراءات حاسمة، قد تصل إلى إحالة المتورطين للجهات الرقابية والقضائية، في إطار توجه الدولة لتشديد الرقابة على المال العام ومحاسبة المقصرين

فساد داخل شركة كهرباء تلاعب الكهرباء الكهرباء

11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
اقتصاد

لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟
خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر
اقتصاد

خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"