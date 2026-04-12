أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الإثنين 13 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل في القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى و17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى و15 للصغرى، فيما تصل في شمال الصعيد إلى 30 للعظمى و14 للصغرى، وتسجل في جنوب الصعيد 33 للعظمى و17 للصغرى.

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما حذرت من نشاط للرياح على بعض المناطق المكشوفة من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع إثارة الأتربة نهارًا، لافتة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من السلوم وسيوة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بشكل عشوائي على بعض المناطق.