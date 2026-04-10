قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري نفذت خطة شاملة خلال الفترة الماضية لتحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة، حيث تم التعاقد لتوريد عدد 529 مركبة ( 399 أتوبيس + 130 مينى باص ) بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالشركات التابعة للشركة القابضة بما يعكس تحقيق انطلاقة كبرى في مسيرتها، تمثل مرحلة جديدة من التطوير الشامل والتحديث المتكامل لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

توريد 393 أتوبيس حتى تاريخه

وبحسب بيان، قد تم توريد 393 أتوبيس حتى تاريخه وباقى عدد 6 أتوبيسات جارى استلامهم وجارى التعاقد على توريد 100 مينى باص يتم تسليمها خلال عام 2026 ( 60 مينى باص لشركة شرق الدلتا + 40 مينى باص لشركة غرب الدلتا ) وحيث تقوم شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لملايين الركاب سنويا بلغ خلال عام 2024/2025 عدد 8.731 مليون راكب من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، كما تم البدء في مخطط لرفع كفاءة عدد 272 أتوبيسًا تم تنفيذ عدد 68 أتوبيس وجارى رفع كفاءة الباقى بورش الشركات - كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

رفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع

وفي قطاع نقل البضائع حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد ( شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 راس جرار و 153 نصف مقطورة وعدد 4 كلارك وتم استلام عدد (50) رأس جرار وعدد (53) نصف مقطورة وعدد (4) كلارك وجارى توريد باقى الوحدات طبقا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية للشركات، بالإضافة إلى انه تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة

كما أنه في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن وجارٍ استكمال توريد باقي العدد خلال العام الجارى بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري، وحيث تأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.

حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي

كما نفذت الشركة القابضة حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات وهو ما انعكس على النتائج المحققة، وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018.

كما شهد نشاط النقل البحري بالشركة القابضة تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.



وأوضح البيان أنه بالاضافة الى جهود الشركة في إطار تعظيم العائد على الأصول قامت الشركة القابضة بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها وطرح عدد من المواقع للاستثمار والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.

كما يجري دعم نشاط السياحة بالشركة القابضة في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ) من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ حملات ترويجية وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات وتطوير أسطول النقل السياحي ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.

وأقامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري من مشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية وشركة ميناء برنيس البحري وشركة ميناء جرجوب البحري وشركة أكتا للنقل الجماعي وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة MSC السويسرية وشركة السويدي إليكتريك وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن.