تحذير من الأرصاد.. سقوط أمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على عدد من مناطق الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة في بعض المناطق.

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا

أوضحت "الهيئة" في تنويه عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، خاصة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، تشهد تكاثرًا للسحب الرعدية الممطرة، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق، بالتزامن مع استمرار فرص هطول الأمطار على مناطق من الدلتا.

وأضافت أن سحبًا رعدية أخرى تتقدم بقوة نحو مناطق من شمال ووسط الصعيد، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار بهذه المناطق خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس ليلًا.. القاهرة على موعد مع الأمطار

أشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار مع تقدم الوقت، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحذيرات من الرياح المثيرة للأتربة وتدهور الرؤية

حذرت الأرصاد من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، فضلًا عن استمرار تدهور مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.

