تصوير- هاني رجب:

شهد مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، مساء اليوم الأربعاء، مراسم عزاء عفاف أحمد حلاوة، والدة المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وسط حضور لافت لعدد من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال، وثقته عدسات مصراوي بالصوت والصورة.

وكانت الراحلة، زوجة اللواء الراحل عبد العزيز عز، مؤسس مجموعة عز الصناعية، وقد شيعت جنازتها ظهر الاثنين الماضي من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في الجيزة.

حضور شخصيات بارزة في عزاء والدة أحمد عز

شهد عزاء والدة المهندس أحمد عز حضور عدد من القيادات والشخصيات العامة، من بينهم جمال مبارك، ورجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والإعلامي والوزير السابق أنس الفقي، والدكتور علي الدين هلال.

وحضر أيضًا كل من: الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والدكتور موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إلى جانب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وعدد من كبار الشخصيات في المجتمع.

وتوافد المعزون لتقديم واجب العزاء للمهندس أحمد عز وأسرته، وسط أجواء من الحزن، إذ حرص الحضور على مواساة الأسرة في مصابها.

وكانت أسرة رجل الأعمال قد أعلنت إقامة العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم، في مشهد عكس حضورًا واسعًا من مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية.







