يرصد هواة الفلك ومحبو الظواهر السماوية في سماء العالم العربي، مساء اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، اقتران القمر الأحدب المتزايد مع النجم اللامع السماك الأعزل، في مشهد فلكي مميز يمكن مشاهدته بالعين المجردة بعد غروب الشمس ومع حلول الظلام، بشرط صفاء الأجواء وابتعاد التلوث الضوئي.

أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيظهر إلى جوار نجم السماك الأعزل في الأفق الجنوبي الغربي، مع مسافة زاوية صغيرة نسبيًا بينهما، ما يجعل المشهد لافتًا للنظر، خاصة مع لمعان النجم الأبيض المزرق الذي يُعد ألمع نجوم كوكبة العذراء ومن أبرز النجوم في السماء الليلية.

ويُصنف السماك الأعزل ضمن النجوم المهمة في علم الفلك، إذ يبعد عن الأرض نحو 250 سنة ضوئية، ويتميز بدرجة حرارة سطحية مرتفعة ولمعان يفوق الشمس بآلاف المرات، ما يجعله مرئيًا بوضوح حتى داخل المدن.

أما القمر، فيظهر في طور الأحدب المتزايد، حيث يزداد الجزء المضيء منه تدريجيًا استعدادًا لاكتمال البدر خلال الأيام المقبلة، وهو ما يضفي جمالًا إضافيًا على المشهد السماوي الليلة.

ويُعرف الاقتران فلكيًا بأنه اقتراب جرمين سماويين ظاهريًا في السماء من منظور الراصد على الأرض، رغم أن المسافات الحقيقية بينهما شاسعة للغاية، إذ يبعد القمر عن الأرض في المتوسط نحو 384 ألف كيلومتر، بينما يقع السماك الأعزل على بعد مئات السنين الضوئية.

وينصح المتخصصون في التصوير الفلكي بمتابعة الظاهرة بعد نحو ساعة من غروب الشمس، مع استخدام المناظير أو الكاميرات ذات التعريض الطويل للحصول على صور تُظهر تفاصيل القمر وتوهج النجم في الوقت نفسه.

ويمثل هذا الاقتران فرصة مميزة للتعرف على أحد أشهر نجوم فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومتابعة الحركة الظاهرية للقمر بين النجوم والكويكبات من ليلة إلى أخرى.