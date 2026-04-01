تغيرات جوية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي ممطر على مناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإنه من المتوقع أن يمتد الغطاء السحابي مع تقدم الوقت ليؤثر على المناطق الداخلية شمال ووسط الصعيد ومناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت في وقت سابق، أن هناك فرص أمطار متوسطة تغزر مع تقدم ساعات النهار، تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظات:

"مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء" على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا وتغزر مساء وحتى صباح الخميس على مناطق من محافظات: "الغربية- المنوفية- الشرقية- القاهرة الكبرى- مدن القناة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- شمال محافظة البحر الأحمر- جنوب سيناء" على فترات متقطعة.