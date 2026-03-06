إعلان

محمد معيط: حرب إيران ترفع أسعار الطاقة وتعرقل سلاسل الإمداد

كتب : حسن مرسي

12:58 ص 06/03/2026

الدكتور محمد معيط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حالة ترقب وحذر شديد داخل الدوائر الاقتصادية العالمية بسبب التداعيات التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، محذرًا من موجة تضخمية ثانية قد تطيح بخطط التيسير النقدي.

وقال "معيط"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن العالم كان قد بدأ مرحلة التعافي مع خفض الفائدة لتحفيز النمو، لكن الصراعات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز والبترول واضطراب سلاسل الإمداد، مما يدفع للهروب نحو الملاذات الآمنة وزيادة سعر الدولار والضغط على عملات الدول النامية.

وأضاف أن صندوق النقد يخشى أن تتحول الضغوط إلى تضخم مستدام، فيضطر البنوك المركزية لإعادة التشدد النقدي، مشيرًا إلى أن السؤال الجوهري هو: هل الأثر مؤقت أم طويل الأمد؟.

وفي الشأن المصري، لفت إلى أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة قبل الصدمة، مع احتياطي نقدي وصل إلى 53 مليار دولار، وتحسن قيمة الجنيه وتوافر السلع، وأن روشتة التعامل مع الصدمة تتضمن: مرونة السياسة النقدية لمواجهة تقلبات الصرف، وكفاءة الموازنة لامتصاص فروق أسعار الطاقة والقمح وحماية المواطن، والتنسيق والمخزون الاستراتيجي لضمان عبور المرحلة بأقل ألم اقتصادي.


اقرأ أيضًا:

السيسي: نحن في شبه طوارئ ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس

مصر للطيران: تشغيل تدريجي لبعض الرحلات الإضافية إلى دبي والدمام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خفض الفائدة صندوق النقد الدولي تضخم عالمي محمد معيط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
أخبار وتقارير

السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة
هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
شئون عربية و دولية

هآرتس: أضرار كبيرة وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة
الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي يحذر: من يستثمر في العقار هو "واهم"
دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
حوادث وقضايا

دخان كثيف يحيط بالنادي الأهلي في مدينة نصر
أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة
أجهزة متنوعة

أبل تطلق MacBook Neo.. مواصفات وسعر أول "ماك" منخفض التكلفة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"عمايل إيديه وحياة عينيه".. السفارة الألمانية عن المحشي في إفطار المطرية ( صور وفيديو)
"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
السيسي: استمرار الحرب له ضريبة كبيرة ونحاول وقفها بجهود مخلصة