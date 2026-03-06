كشف الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حالة ترقب وحذر شديد داخل الدوائر الاقتصادية العالمية بسبب التداعيات التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، محذرًا من موجة تضخمية ثانية قد تطيح بخطط التيسير النقدي.

وقال "معيط"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، إن العالم كان قد بدأ مرحلة التعافي مع خفض الفائدة لتحفيز النمو، لكن الصراعات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز والبترول واضطراب سلاسل الإمداد، مما يدفع للهروب نحو الملاذات الآمنة وزيادة سعر الدولار والضغط على عملات الدول النامية.

وأضاف أن صندوق النقد يخشى أن تتحول الضغوط إلى تضخم مستدام، فيضطر البنوك المركزية لإعادة التشدد النقدي، مشيرًا إلى أن السؤال الجوهري هو: هل الأثر مؤقت أم طويل الأمد؟.

وفي الشأن المصري، لفت إلى أن مصر كانت تسير بخطى ثابتة قبل الصدمة، مع احتياطي نقدي وصل إلى 53 مليار دولار، وتحسن قيمة الجنيه وتوافر السلع، وأن روشتة التعامل مع الصدمة تتضمن: مرونة السياسة النقدية لمواجهة تقلبات الصرف، وكفاءة الموازنة لامتصاص فروق أسعار الطاقة والقمح وحماية المواطن، والتنسيق والمخزون الاستراتيجي لضمان عبور المرحلة بأقل ألم اقتصادي.





