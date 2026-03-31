إعلان

انتشار مكثف لمعدات مياه الشرب بالجيزة لمواجهة موجة الأمطار

كتب : أحمد العش

11:35 م 31/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جانب من استعدادات مياه الجيزة لمواجهة الأمطار
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جانب من استعدادات مياه الجيزة لمواجهة الأمطار (16)
  • عرض 9 صورة
    جانب من استعدادات مياه الجيزة لمواجهة الأمطار (18)
  • عرض 9 صورة
    جانب من استعدادات مياه الجيزة لمواجهة الأمطار (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس محمد حفناوي، رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بكافة معداتها للعمل بكامل طاقتها، وذلك لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وتحذيرات سقوط الأمطار.
وأوضح " رئيس الشركة" أنه تم نشر المعدات في مختلف المحاور والطرق الرئيسية والميادين بالمحافظة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساءً.

انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أزمة الطقس السيئ

أكدت "الشركة" أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة، مدعومة بـ65 معدة متنوعة تشمل سيارات شفط وبدالات وطلمبات غاطسة، بهدف التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق الحيوية مثل مطالع ومنازل الكباري والبؤر الساخنة.
وأضافت شركة المياه، موضحةً جهودها خلال الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الرواسب من شنايش الأمطار، نتيجة تدفق المياه التي جرفت الأتربة والمخلفات إلى داخل شبكات الصرف، مشيرة إلى التعامل الفوري مع تلك التراكمات لضمان كفاءة التصريف ومنع حدوث انسدادات.
وشدد رئيس الشركة، على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا جاهزية فرق العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الاستجابة، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

مياه الجيزة الطقس الأمطار تنظيف بالوعات الصرف أزمة الطقس السيئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان