شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في اجتماع رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، مع الوفد المصري المشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الروسية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والاقتصادية والبحثية.

السبكي: "فرص واعدة للتعاون في علاج الأورام والذكاء الاصطناعي"

أكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون مع جمهورية تتارستان في تطوير منظومة تشخيص وعلاج الأورام، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التنبؤي في القطاع الصحي، بما يساهم في دعم جودة الخدمات الطبية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

"تبادل الخبرات مع جامعة قازان" في البحث العلمي الإكلينيكي

أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والطبية في تتارستان، خاصة في مجالات البحث العلمي الإكلينيكي بالتعاون مع جامعة قازان، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير أنظمة إنشاء وإدارة المستشفيات الذكية.

وفد مصري رفيع المستوى يشارك في المنتدى الدولي

ضم الوفد المصري المشارك في المنتدى كلًا من المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، إلى جانب السفير حمدي شعبان، سفير مصر لدى روسيا الاتحادية.

السبكي: "نتطلع للاستفادة من النماذج الدولية الناجحة"

أوضح الدكتور أحمد السبكي أن المشاركة في هذا الاجتماع الدولي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار المؤسسي، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم جهود التطوير والتحديث في القطاع الصحي.

"تتارستان نموذج متقدم في الإدارة الذكية والتحول الرقمي"

أضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن جمهورية تتارستان تمثل نموذجًا متقدمًا في الإدارة الذكية والتحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الإقليمي، وهو ما يجعلها شريكًا مهمًا للتعاون في مجالات التكنولوجيا الصحية وتحديث نظم الرعاية الطبية.

يُعد منتدى قازان 2026 من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والصحي بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث انطلقت فعاليات دورته السابعة عشرة بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء وممثلي الحكومات والمؤسسات الصحية والاستثمارية من مختلف دول العالم، وتستمر أعماله حتى 17 مايو الجاري.