أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 1 أبريل وحتى الأحد 5 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة طقس الأسبوع الأول من أبريل 2026

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا.

وحذّرت "الأرصاد" من فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة يومي الأربعاء 1 أبريل والخميس 2 أبريل على مناطق من شمال البلاد، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت "هيئة الأرصاد" إلى استمرار نشاط الرياح خلال الفترة من الجمعة 3 أبريل وحتى الأحد 5 أبريل، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة، مؤكدةً أنها تتابع التحديثات بشكل مستمر نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأول من أبريل 2026

كشفت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأول من أبريل 2026، وجاءت كالتالي:

الأربعاء 1 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 26 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 16 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 23 درجة – العظمى 35 درجة

الخميس 2 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 23 درجة – العظمى 35 درجة

الجمعة 3 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 35 درجة

السبت 4 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 32 درجة



الأحد 5 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 26 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 31 درجة

