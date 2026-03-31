أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الثقافة والفنون المصرية لعبت دورًا محوريًا في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، مؤكدة استمرارية حضور مصر في المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، لمناقشة خطة وزارة الثقافة لتطوير البرامج والمبادرات الثقافية والفنية في المحافظات، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي والإبداعي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة مصر في بينالي فينيسيا للفنون خلال مراحل سياسية معقدة، موضحة أن هذه المشاركة أسهمت في دعم الفنانين المصريين وإبراز الصورة الحضارية للبلاد على الساحة الدولية.

وأضافت جيهان زكي أن وزارة الثقافة ركزت أيضًا على ترويج صورة مصر عالميًا من خلال ما يعرف بـ "country branding"، وتعزيز المبادرات المجتمعية، مع دعم الملفات الاقتصادية المهمة مثل التعامل مع آثار تعويم الجنيه المصري عام 2015، وإبرام اتفاقيات دولية في مجالات الثقافة والفنون.

وأوضحت الوزيرة أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما كانت حلقة وصل مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والفني مع الخارج، مؤكدة أن الثقافة والفنون تظل قوة ناعمة تعزز الهوية الوطنية وترسخ التواصل مع المجتمع الدولي رغم التحديات.