وزيرة الثقافة: الفنون المصرية لعبت دورًا محوريًا في مواجهة الأزمات السياسية

كتب : نشأت حمدي

12:52 ص 31/03/2026

جيهان زكي وزيرة الثقافة

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الثقافة والفنون المصرية لعبت دورًا محوريًا في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، مؤكدة استمرارية حضور مصر في المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي، لمناقشة خطة وزارة الثقافة لتطوير البرامج والمبادرات الثقافية والفنية في المحافظات، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي والإبداعي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة مصر في بينالي فينيسيا للفنون خلال مراحل سياسية معقدة، موضحة أن هذه المشاركة أسهمت في دعم الفنانين المصريين وإبراز الصورة الحضارية للبلاد على الساحة الدولية.

وأضافت جيهان زكي أن وزارة الثقافة ركزت أيضًا على ترويج صورة مصر عالميًا من خلال ما يعرف بـ "country branding"، وتعزيز المبادرات المجتمعية، مع دعم الملفات الاقتصادية المهمة مثل التعامل مع آثار تعويم الجنيه المصري عام 2015، وإبرام اتفاقيات دولية في مجالات الثقافة والفنون.

وأوضحت الوزيرة أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما كانت حلقة وصل مهمة لتعزيز التعاون الثقافي والفني مع الخارج، مؤكدة أن الثقافة والفنون تظل قوة ناعمة تعزز الهوية الوطنية وترسخ التواصل مع المجتمع الدولي رغم التحديات.

جيهان زكي وزيرة الثقافة مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
شئون عربية و دولية

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير
حوادث وقضايا

تحرش في ميكروباص.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو المنتزة المثير

أخبار

المزيد

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها