خبير: النظام الإيراني لا يزال قادرًا على الصمود رغم الضربات

كتب : حسن مرسي

08:00 م 29/03/2026

الدكتور هاني سليمان خبير الشؤون الإيرانية

أكد الدكتور هاني سليمان، خبير الشؤون الإيرانية، أن مرور شهر على الحرب بين إيران وإسرائيل يكشف عن مشهد يزداد تعقيدًا، مؤكدًا أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية التي راهنت على حسم سريع للصراع كانت خاطئة تمامًا.

وقال سليمان خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن هذه التقديرات كانت تقوم على سيناريو إسقاط النظام الإيراني عبر استهداف وقتل المرشد علي خامنئي، وتصفية قيادات الصف الأول، وتوجيه ضربات حاسمة للبنية العسكرية، إلا أن هذه الرهانات لم تتحقق على أرض الواقع.

وأوضح أن هناك تعويلًا كان قائمًا على مسارين رئيسيين: الأول إشعال الاحتجاجات الداخلية، إلا أن الشعب الإيراني تعامل مع الحرب باعتبارها اعتداءً خارجيًا يستدعي الحفاظ على الدولة وليس فقط النظام. أما المسار الثاني فكان مرتبطًا بالقوميات داخل إيران، التي لم تنخرط في المواجهة وفضلت الترقب بسبب غموض المشهد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجدت نفسها أمام حرب ممتدة، دون تحقيق الحسم الذي كانت تعول عليه سواء من جانب إدارة دونالد ترامب أو الجانب الإسرائيلي، مما يعكس خطأ التقديرات الأولية لسير المعارك.

وأكد هاني سليمان أن النظام الإيراني، رغم تعرضه لهزة عنيفة واستهداف قدراته العسكرية بما في ذلك منصات إطلاق الصواريخ، لا يزال قادرًا على البقاء من خلال مؤسساته، رغم اغتيال قيادات من الصفين الأول والثاني.

وأكد الدكتور هاني سليمان، خبير الشؤون الإيرانية، أن إيران ما زالت تمتلك قدرة على الصمود وإن كانت بقدرات متراجعة، في ظل استمرار استهدافها لدول الإقليم، مما يسهم في توسيع نطاق التوتر ورفع كلفة الصراع على جميع الأطراف في المنطقة.


هاني سليمان حرب إيران وإسرائيل إسقاط النظام الإيراني إيران وإسرائيل الولايات المتحدة

