محافظ الجيزة يتفقد هبوط محور 26 يوليو بكرداسة ويوجه بخطة مرورية بديلة

كتب : محمد نصار

06:34 م 29/03/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، موقع هبوط بالجسم الخارجي لمطلع محور 26 يوليو من الطريق الأبيض، بنطاق مركز ومدينة كرداسة، وذلك نتيجة سقوط الأمطار الكثيف للوقوف على الحالة العامة لموقع الهبوط ومتابعة آخر مستجدات الأعمال نظرًا لأهمية المحور كأحد الشرايين المرورية الحيوية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ، على الفور بالبدء في أعمال صيانة وترميم المسافة التي حدث بها الهبوط، والتي تقدر بنحو 15 مترًا وبعمق يصل إلى 5 أمتار، موجهًا إدارة مرور الجيزة ومركز كرداسة بإعداد خطة مرورية بديلة لتنظيم حركة سيارات النقل وتسيير حركة سيارات الأجرة والملاكي خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة مع وضع العلامات الإرشادية اللازمة وإنشاء حرم آمن بمحيط موقع الهبوط لحين الانتهاء من أعمال الترميم حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما شدد المحافظ، على تكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية في تنفيذ أعمال الصيانة تمهيدًا لإعادة تشغيل الطريق وفتحه أمام حركة المركبات في أسرع وقت ممكن.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء زكي سلام رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة.

هبوط محور يوليو كرداسة محافظ الجيزة أحمد الأنصاري

فيديو قد يعجبك



5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
نصائح طبية

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟
موسيقى

بعد تصدرها "التريند".. ماذا قالت ابنة حسن أبو السعود عن "هم تيكا تيكا هم"؟
لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
شئون عربية و دولية

لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"