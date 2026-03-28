التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم ورؤيتهم بشأن عدد من القضايا.

وخلال اللقاء، وجه النائب أحمد عبدالجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء وحرصه على عرض التحديات التي تواجه الدولة في ظل تداعيات الحرب والتصعيد العسكري في المنطقة، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

كما دعا عبدالجواد، خلال اللقاء، رئيس الوزراء إلى حضور جلسات مجلس النواب، وهو ما قوبل بترحيب من الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع المجلس لحضور الجلسات، والاستماع إلى آراء النواب، بالإضافة إلى استعراض جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة.